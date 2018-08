Beiaardklokken weer allemaal in de toren 16 augustus 2018

De klokken van de beiaard in de Sint-Catharinakerk zijn dinsdag onder massale belangstelling allemaal weer in de kerktoren gehesen nadat ze de voorbije maanden werden gerestaureerd en nadat vier nieuwe basklokken werden gegoten.





Honderden mensen kwamen een kijkje nemen. Eventjes was er wel een probleem met de grootste basklokken. Het gat dat bovenaan in de toren was gemaakt, bleek op enkele millimeters na niet groot genoeg te zijn, maar met wat duw- en trekwerk lukte het dan toch. "Toch wel een speciale gebeurtenis", vertelt Dries Horsten. Hij is ook een van de peters van de nieuwe klokken van de beiaard. "Ik ben er trots op. Ook de naam van Staf Mertens, de vorige stadsbeiaardier met wie ik heel goed bevriend was, staat erop en dat is ook mooi. Nu maar hopen dat we weer snel kunnen genieten van de klanken." (VTT)