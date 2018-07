Beiaardklokken Sint-Katharinakerk krijgen naam: Staf Mertens en Elisabeth 06 juli 2018

De beiaardklokken keren stilaan weer terug naar de plaats waar ze horen te zijn, de toren van de Sint-Katharinakerk. Twee kleinere nieuwe basklokken zijn sinds gisteren in Hoogstraten en staan achteraan in de kerk nog een beetje ingepakt te pronken. Ook de windhaan is weer volledig in een nieuwe laag bladgoud gestoken en blinkt als nooit te voren. De namen die de klokken hebben gekregen, zijn niet van de minste. Een van de klokken kreeg de naam van Staf Mertens die meer dan vijftig jaar lang stadsbeiaardier was. Een andere klok kreeg de naam Elisabeth, uiteraard genoemd naar Elisabeth van Culemborg die samen met haar man Antoon de Lalaing de kerk liet bouwen.





De twee allergrootste en nieuwe basklokken worden op 11 juli in klokkengieterij Royal Eijsebouts in Asten gewijd. Op zondag 12 augustus in de eucharistieviering van 10 uur vindt de klokkenwijding plaats van de twee kleine basklokken. Op 13 augustus is de aankomst van de twee grootste basklokken in gepland en een dag later worden ze in de Sint-Katharinatoren gehesen. Tussen 20 augustus en 2 december worden de werken aan de beiaard onderbroken vanwege de restauratiewerken aan de toren. (VTT)