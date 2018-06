Beiaardklokken keren begin juli terug naar Hoogstraten 27 juni 2018

De Hoogstraatse beiaard is bijna klaar om terug naar zijn thuisstad te komen. De twee zwaarste nieuwe basklokken worden op 11 juli in klokkengieterij Royal Eijsbouts in Asten gewijd.





De twee kleinere nieuwe basklokken worden op 4 juli naar Hoogstraten overgebracht en kunnen vanaf dan bezichtigd worden in de kerk. Zij worden plechtig gewijd op 12 augustus.





De 50 klokken van de beiaard werden eind februari uit de kerktoren gehaald van de Sint-Katharinakerk om net als de toren gerestaureerd te worden.





Na de restauratie zal de beiaard 47 klokken tellen. Er komen weliswaar 4 nieuwe zware basklokken bij, maar er zijn ook 7 kleine en minder kwalitatieve klokjes uit 1959 die niet meer worden opgenomen. Ze blijven wel in de toren bewaard. Op 14 augustus worden ze allemaal opnieuw in de Sint-Katharinatoren gehesen. Tussen 20 augustus en 2 december worden de werken aan de beiaard onderbroken vanwege de restauratiewerken aan de toren. Op 25 december bij de kerstviering worden de klokken voor het eerst weer geluid. Op de beiaard zelf is het nog wachten tot in 2019. (VTT)