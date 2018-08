Antilliaanse Feesten lokken 35.000 bezoekers 13 augustus 2018

De 36ste editie van de Antilliaanse Feesten heeft zo'n 35.000 festivalbezoekers naar Hoogstraten gelokt. Vooral zaterdagavond was een topavond met maar liefst 20.000 bezoekers die van de Caraïbische muziek kwamen genieten. De Antilliaanse Feesten lokten meer dan ooit een internationaal publiek. "Wij hebben altijd al een heel internationaal publiek gehad, maar dit jaar was het opvallend, ongeveer twintig procent waren buitenlanders van buiten de Benelux", zegt Freya Verschueren.





De sfeer zat er goed in tijdens het festival. Eén keer liep het feestje wel uit de hand. In de nacht van vrijdag op zaterdag gingen rond 3.30 uur enkele festivalbezoekers met elkaar op de vuist ter hoogte van de Cahier Club Tent. De lokale politie Noorderkempen zoekt getuigen van die vechtpartij.





(JVN/Foto Peter Vanderveken)