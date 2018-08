Anders zet verrassend jongere Maarten Leemans bovenaan lijst 20 augustus 2018

Hoogstraten Oppositiepartij Anders pakt verrassend uit met een nieuwe lijsttrekker. Maarten Leemans neemt de rol over van Fons Jacobs en moet het nieuwe boegbeeld worden van de groenlinkse partij.

Anders, de fusie van HOOP en Groen, behaalde in 2012 drie zetels. De partij gooit het zes jaar later niet over een andere boeg, maar kiest wel resoluut voor verjonging en vernieuwing met acht nieuwe namen die allemaal een plaats krijgen in de eerste kolom. Niet nieuw, maar wel heel opvallend: lijsttrekker wordt niet huidig fractieleider Fons Jacobs, maar wel Maarten Leemans. "Het is geen gemakkelijke lijstvorming geweest", vertelt Fons Jacobs die wel lijstduwer zal worden. "Uiteindelijk hebben we wel een volledige lijst bij elkaar gekregen met mensen die zich echt willen inzetten. Voor mij zijn dit de zesde gemeenteraadsverkiezingen. Ik vond dat het tijd was om de jongeren mee te duwen. Vandaar de keuze voor Maarten."





Maarten Leemans stond vorig keer in het midden van de lijst en behaalde 169 voorkeurstemmen. "Ik hoop vooral dat we minstens even goed kunnen doen. Trots ook dat we veel nieuwelingen vooraan een plaats kunnen geven én dat ze die kans grijpen." Een opvallende naam in de top 10 is die van Maartens zus Els Leemans. Zij is voorzitster van de Cultuurraad en geen onbekend gezicht in het culturele landschap. Met Jan Fret, Lief Pans en Ria Vinckx krijgen ook enkele oudgedienden een duwende rol op de lijst. De oudste kandidate is May Huybrechts (81), weduwe van voormalig stadsbeiaardier Staf Mertens. (VTT)