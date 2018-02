Anders wil minder verkiezingsborden 06 februari 2018

Oppositiepartij Anders wil de wildgroei van verkiezingsborden tegengaan en lanceerde op de gemeenteraad het idee om met alle andere partijen afspraken te maken. "We willen een wildgroei aan plakkaten zoveel mogelijk vermijden", zegt Fons Jacobs (Anders). "Het stadsbestuur zou op een aantal plaatsen voldoende borden kunnen zetten waar elke partij voldoende ruimte krijgt. We zouden kunnen afspreken enkel die borden te gebruiken." Het voorstel is afgekeurd. "Er bestaat wetgeving rond en iedereen heeft zich daaraan te houden. Voor de rest staat het iedereen vrij", reageert burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). (VTT)