Als vip naar Champions League? Da's dan 1.300 euro 12 april 2018

Voetballiefhebbers die er altijd al van gedroomd hebben om een halve finale van de Champions League als vip bij te wonen én daar ook wel wat centen voor over hebben, kunnen nu een tripje boeken via Gevi Event. Hoogstratenaar Gert Snoeys werkt ervoor samen met het erkende reisbureau Travel Expert.





"We hebben contact gelegd met Real Madrid, Liverpool, Bayern Munchen en Roma voor exclusieve vip-tickets", vertelt Gert Snoeys. "Roma was een verrassing en dat hebben we dinsdagavond na hun zege tegen Barcelona nog moeten regelen."





De halve finales vinden plaats op 24 en 25 april en 1 en 2 mei. "We maken er telkens een driedaags evenement van. Dag 1 is uiteraard de heenreis, de stad verkennen en 's avonds een luxueus diner. Op dag twee, de wedstrijddag, is iedereen tot in de namiddag vrij om dan tijdig naar het stadion af te zakken en daar de halve finale te bleven in een van de meest luxueze vip-boxen van de grote clubs. Op dag drie staat uiteraard de terugvlucht op het programma. Een precieze kostprijs kunnen we pas donderdag of vrijdag bekendmaken, maar je moet rekening houden met zo'n 1.300 euro of iets meer. Ook de overnachtingen in een chic hotel zijn erbij inbegrepen." Omdat in extremis Barcelona uit de CL is gewipt, heeft Gert Snoeys nog wel een extra match in de aanbieding met Barca-Real op 6 mei. Alle info via info@gevi-events.com. (VTT)