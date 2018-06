Al 150 bezoekers voor Fabrik Elentrik 07 juni 2018

Het pop-upenergiecafé Fabrik Elentrik is een succes en daarom start het stadsbestuur met een tweede ronde. Tijdens de eerste ronde kwamen een 150-tal bezoekers informatie opvragen energiebesparing, renovatie en hernieuwbare energie. Fabrik Elentrik is een gerenoveerde en milieuzuinige mobilhome waarmee de huisbezoeker wonen de Hoogstraatse wijken en dorpen bezoekt. In deze mobilhome is ook een lekker drankje te verkrijgen. Op elk wijkbezoek gaat een drietal adviseurs mee van gerenommeerde bedrijven om op vragen te antwoorden en advies te geven. Het stadsbestuur heeft Fabrik Elentrik op poten gezet omdat het de woningkwaliteit in de stad wil verbeteren. DE volgende stopplaatsen tussen 19 en 21 uur zijn Meerle (parking Spar op de Strijbeekseweg) op 12 juni, Meersel-Dreef (Sint-Annastraat) op 19 juni, Meer (Melkerijstraat) op 26 juni, Hoogstraten (Heidries) op 3 juli en Minderhout (Kapeldreef) op 4 juli. (VTT)





