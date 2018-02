Afbraakwerken op kloostersite starten voor het bouwverlof 10 februari 2018

02u42 0 Hoogstraten Nog voor het bouwverlof zal een aannemer een aantal gebouwen afbreken op de oude kloostersite in het centrum van Meer. Daarna volgt de bouw van nieuwe woningen. De beschermde gebouwen op de site worden verbouwd.

Onder impuls van de vzw Klooster Meer hebben de stad en privépartners samen een invulling gezocht voor de site. Er komen onder meer zeventien sociale woningen, kantoren en een dienstencentrum. In het oorspronkelijke kloostergebouw krijgen een Bed & Breakfast, een winkeltje voor streekproducten en een exporuimte een plaats.





In de twee gebouwen waarin destijds de eerste klaslokalen zijn ondergebracht, is er plaats voor een atelier, kantoren en twee woningen. In de voormalige huishoudschool komen eveneens kantoren en een loft.





"De afbraak van de oude kleuterschool, het sanitair blok en andere gebouwen begint nog voor het bouwverlof", vertelt Jef Van Bavel van de vzw Klooster Meer. "Daarna kan de bouw van de woningen van de Bouwmaatschappij der Noorderkempen starten. Het gaat om elf woningen die in erfpacht gegeven worden. Dat zijn woningen met drie slaapkamers en een klein tuintje. Ze worden casco afgeleverd. De erfpachtnemer moeten ze afwerken. Er geldt een woonverplichting van twintig jaar. Daarnaast zijn er nog zes kleinere huurwoningen." Een ondergrondse parkeergarage hoort er ook bij. (VTT)