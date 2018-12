Afbraakwerken gestart voor groot vernieuwingsproject van Meerle toon verheijen

19 december 2018

17u57 0 Hoogstraten Een aannemer is woensdag gestart met de afbraakwerken aan de vroegere school ‘4-5-6’ in Meerle. Daarmee is echt de start gegeven aan het grote dorpsvernieuwingsproject. Vanaf de lente starten dan de eerste bouwwerken. In de zone Raadhuis krijgen vooral verenigingen hun stek.

Het project ‘Meer Ons Dorp’ is een participatieproject dat jaren geleden al werd opgestart met de bedoeling het dorpshart van Meerle nieuw leven in te blazen. Heel wat oude gebouwen waren immers dringend aan renovatie toe of stonden leeg. “Woensdag hebben we het startschot gegeven met afbraakwerken aan de school 4-5-6”, zegt afscheidnemend burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). “De oude luifel wordt onder meer afgebroken. Daarna wordt er ruimte gemaakt voor het jeugdhuis Den Dorpel, jeugdbeweging Chiro en kinderopvang Stekelbees. Aan de achterkant van het gebouw komt een gloednieuwe polyvalente zaal.” De voormalige speelplaats wordt toegankelijk gemaakt en biedt, na de uren van Stekelbees, een leuke vertoefplek voor jong en oud én zal terrasruimte worden voor Den Dorpel. Achter het schoolgebouw blijft de groene activiteitenzone behouden, maar deze krijgt een grondige facelift. De anwezige speelterreinen worden behouden én aangevuld met avontuurlijk speelgroen,een skateplein en speeltoestellen met extra aandacht voor sensorische integratie. Er gaat ook aandacht naar een betere toegankelijkheid van het speelterrein.

Tussen 18 december en begin februari 2019 worden de nodige afbraakwerken uitgevoerd. De renovatiewerken starten in februari en duren tot april. De ruwbouw van de polyvalente zaal wordt aangevat half maart en zal duren tot het begin van de zomer; De afwerking van het gebouw en het plaatsen van de nodige technieken zal vermoedelijk het grootste deel van de zomer in beslag nemen. De verhuis van de Chiromeisjes, jeugdhuis Den Dorpel en Stekelbees is gepland vóór de aanvang van het nieuwe werkjaar in september. De omgevingsaanleg vangt aan in de loop van april 2019 en zal vermoedelijk worden afgerond in de loop van oktober.

Binnen de zone Raadhuis wordt in een latere fase ook het Raadhuis van Meerle gerenoveerd. Daarvoor krijgt de stad een subsidie van Erfgoed Vlaanderen. Het is de bedoeling dat het Raadhuis wordt omgevormd tot het dorpshuis van Meerle. Er wordt dan een lokaal dienstencentrum van het OCMW in ondergebracht, in samenwerking met de bibliotheek en digidak.

Later in het project volgen dan nog de zone Weeshuis ( nieuwe inrichting voor het Gemeenteplein en de aanleg van nieuwe woningen op de plaats waar nu de school 1-2-3 staat) en de zone Pastorij (wooncomplex). zal op termijn op de plaats van de huidige pastorij een wooncomplex verschijnen. Voor de huidige uitleenpost van de bibliotheek en het historische schoolhoofdgebouw zijn nog verschillende sociale of economische functies mogelijk. Hiervoor kunnen kandidaat-erfpachtnemers zich melden bij Van Roey en/of het stadsbestuur.