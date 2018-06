Aardbeitelers laten geliefkoosd product vereeuwigen 09 juni 2018

02u56 0

Loenhout





Aardbeitelers Luc Bogaerts uit Loenhout en zijn geestesgenoot Jos Cools uit Meer mogen er best wel trots op zijn. Hun idee en ontwerp van een reusachtige aardbei in staal staat al enkele weken te pronken op de rotonden van de Loenhoutseweg, maar is nu eindelijk ook officieel ingehuldigd. De voorbije dagen werden de aanplantingen nog gefatsoeneerd en is het onkruid verwijderd.





Bekendste product

"We zijn blij dat we als Coöperatie Hoogstraten hieraan hebben kunnen meewerken", zegt Gaston Opdekamp van de Coöperatie Hoogstraten. "De stad staat bekend om haar aardbeien, ons bekendste product. Het hoort hier dus echt thuis." De aardbei staat bovendien symbool voor de vele tuinders in de regio. De Aardbei is een groot cortenstalen kunstwerk van zes meter hoog en drie ton zwaar.





(VTT)