Aantal GAS-boetes meer dan verdubbeld in vijf jaar tijd 09 februari 2018

Het aantal GAS-boetes in Hoogstraten is in vijf jaar tijd verdubbeld. In 2012 werden er 32 boetes opgelegd, maar in 2017 waren dat er al 75. De stijging is het grootst bij de categorie overlast op straat waaronder wildplassen en vandalisme valt. Daar werden in 2017 exact 40 boetes voor opgelegd terwijl er dat in 2016 maar 24 waren. De andere boetes werden opgelegd voor afval en zwerfvuil (9), geluidshinder (3), loslopende dieren (3), opsluitingsboetes (10) en andere inbreuken (10). Sinds september 2017 zijn parkeerovertredingen ook opgenomen in het GAS-reglement. Daarvoor werden tot nu toe al 75 pv's opgesteld. (VTT)