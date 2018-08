Aantal dementerenden neemt fors toe HOOGSTRATEN STAAT ZELFS OP VIJFDE PLAATS IN VLAANDEREN TOON VERHEIJEN

28 augustus 2018

02u36 0 Hoogstraten In een aantal gemeenten in de Noorderkempen gaat het aantal dementerenden tussen nu en 2035 met meer dan 80 procent stijgen. Dat is vooral in Hoogstraten het geval. De gemeente staat zelfs op de vijfde plaats in heel Vlaanderen. De stad overweegt om de volgende jaren opvanginitiatieven op te richten om het probleem mee te kunnen opvangen.

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen maakten de nieuwe cijfers bekend. Tegen 2035 zal in Vlaanderen het aantal dementeren stijgen met zo'n 42 procent. Opmerkelijk is dat in Hoogstraten, Merksplas, Beerse en Oud-Turnhout dat cijfer meer dan 80 procent bedraagt. "Op zich is de verklaring heel logisch", zegt OCMW-schepen in Hoogstraten Jos Matthé. "We hebben in Hoogstraten een relatief jonge bevolking. De vergrijzing neemt overal toe, maar dus vooral hier omdat er veel veertigers en vijftigers wonen, die tegen 2035 'bejaard' zulen zijn. En zij willen ook altijd in onze gemeente blijven wonen blijkbaar.."





Opvang

De stad probeert de actiepunten die van het expertisecentrum zijn opgesteld ook in de praktijk te brengen. "We proberen met verschillende initiatieven om mensen zo lang mogelijk thuis te houden, maar ook om het leven zo comfortabel mogelijk te maken", zegt Jos Matthé. "Zo zijn we in ons wzc onder meer afgestapt van de gesloten afdeling. Bij ons leven de mensen met dementie samen met anderen. Niet alleen voor hen is dat beter, maar ook voor de familieleden. Het is minder het gevoel van een gevangenis. Uiteraard dragen onze bewoners met dementie wel een armband die het verplegend personeel waarschuwt wanneer er iemand zou 'weglopen'."





De stad en OCMW hebben de voorbije jaren ook bewust gekozen voor meer lokale dienstencentra. Zo is er eentje in Hoogstraten en Meerle en volgend jaar ook in Meer.





Er is ook de dagopvang en het nachthotel in het wzc, het aanbod van de thuiszorgdiensten en het project 'Goei Geburen'. Vorig jaar werd ook een praatgroep opgericht voor mantelzorgers. Op de Campus Stede Akkers kunnen ook duofietsen gehuurd worden om met mensen met dementie toch op uitstap te kunnen.





Uitbreiden

Een hele reeks maatregelen dus, maar de stad denkt ook aan uitbreiding net omdat het aantal dementerenden alleen maar zal toenemen. "We denken dan vooral aan het implementeren van een CADO (Collectief Autonome Dagopvang) in elke deelgemeente", zegt Jos Matthé. "Vooral voor de buitengebieden is dat toch gemakkelijker dan ook nog eens de verplaatsing te moeten maken naar Hoogstraten zelf. We bekijken nu volop hoe dat best geïmplementeerd kan worden." Nog initiatieven die de stad neemt zijn lezingen over geheugenverlies, lessen geheugentraining, een rugzak 'eerste hulp bij dementie' met allerlei informatie en nog andere zaken.