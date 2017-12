685.000 euro voor fietspad langs Mark 02u39 0

De stad Hoogstraten plant in 2018 in Meerle een investering van maar liefst 1,02 miljoen euro in de realisatie van fase drie van het masterplan. Het niet meer zo stevige dak van het raadhuis wordt opgeknapt voor 250.000 euro en 685.000 euro gaat naar de aanleg van een fietspad langs de Mark. (VTT)