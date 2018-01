60 jobs op de tocht bij DHL Meer TWEEDE KLAP NA SLUITING VAN ANDERE AFDELING IN JULI TOON VERHEIJEN

31 januari 2018

02u43 0 Hoogstraten Nadat vorig jaar al een vestiging van DHL sloot en verhuisde naar Nederland, heeft de directie op een bijzondere ondernemingsraad beslist dat ook DHL Supply Chain België de deuren sluit.

In Meer staan zo'n 60 mensen vanaf 31 augustus op straat, in Mechelen een twintigtal. Het personeel reageert gelaten. Van een staking is geen sprake. "Ze verdienen al niet veel. Met staken zouden ze nog meer in hun eigen vingers snijden", klinkt het bij de vakbonden.





DHL kondigde het nieuws eigenlijk vorige week al aan, maar door procedurefouten moest er dinsdag een nieuwe ondernemingsraad gehouden worden in Meer. Maar het nieuws komt even hard aan. DHL op de transportzone in Meer zal op 31 augustus definitief de deuren sluiten. Daardoor verliezen 33 arbeiders, 16 bedienden en nog een tiental interimkrachten hun baan. Die komen uit Meer, maar ook uit de Noordrand en dan vooral uit Brecht en Wuustwezel. Op de site in Mechelen verliezen zo'n 25 mensen hun job. Voor Meer is het de tweede klap op minder dan een jaar tijd, want in juli vorig jaar werd al een afdeling gesloten waar 79 mensen werkten. Een deel maakte mee de verhuis naar Nederland en vijftien konden naar de andere vestiging in Meer. Zij worden nu dus voor de tweede keer getroffen. "We vrezen echt dat het deze keer om naakte ontslagen zal gaan", vertellen Wim De Jonghe (ABVV-BTB) en Christof Valcke (ACV Transcom). "Vorige zomer waren er immers al overplaatsingen en mensen die konden instappen in werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Die mogelijkheden zijn er nu niet meer. En eerlijk: mensen die nu in Meer werken komen bijna allemaal uit de buurt. Voor hen is het bijna onmogelijk om de verplaatsing te maken naar Mechelen ofzo."





Duidelijkheid

DHL lijkt in België overal de biezen te pakken. Vijf jaar geleden werkten er bijna 1.500 mensen. Begin 2017 waren dat er nog 877 en eind vorig jaar nog amper 670. Na deze hakbijl worden dat er minder dan 600. "We hebben dan ook aan de directie zo snel mogelijk duidelijkheid gevraagd over de toekomst", klinkt het bij de bonden. "Maar positief zijn we daar niet over, want volgens de directie zit er niet meteen iets in de pijplijn dat weer meer werk zou opleveren."





De vakbonden trekken de komende dagen naar alle vestigingen van DHL om het personeel op de hoogte te brengen. "We hebben echt het gevoel dat de schrik erin zit", zegt Patrik Cuyckens van BBTK.





Voorlopig geen staking

"Maar vooral voor de mensen in Meer is dit erg. Ze zijn altijd meegaand geweest. De voorbije jaren hebben ze niet één keer actie gevoerd. Ze hebben altijd meegewerkt en dan krijgen ze dit als beloning. We zullen er nu alles aan doen om voor die mensen een goed en degelijk sociaal plan uit de brand te slepen. Zo willen we zeker mensen mee begeleiden naar ander werk." Voorlopig worden er geen acties gepland. "Het personeel verdient al zo weinig - wat het overigens ook zo schrijnend maakt dat DHL het nog goedkoper wil - dus staken zou hen niet meteen helpen, want dan verdienen ze nog minder", zegt Christof Valcke. "Maar als de onderhandelingen binnenkort niet naar wens verlopen, is niets uitgesloten natuurlijk."