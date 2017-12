500 kilometer lopen in 8 dagen bij -60 °C ULTRALOPER ERIK SCHARPÉ IS KLAAR VOOR MOEILIJKSTE WEDSTRIJD TER WERELD TOON VERHEIJEN

02u35 0 Ton Wiggenraad Erik Scharpé heeft al zin in de uitdaging. Hoogstraten De moeilijkste en meest gevreesde loopwedstrijd ter wereld? Dat is de Yukon Arctic Ultra. Deelnemers moeten 500 km lopen in diepe sneeuw bij temperaturen die tot min 60°C zakken. Onder de amper 21 deelnemers dit jaar: ultraloper Erik Scharpé uit Minderhout. "Als je jezelf overschat en instort, kan het héél snel gedaan zijn. Een half uur roerloos op de grond liggen, is al fataal."

Hij liep al eens de Marathon des Sables en deed twee jaar geleden nog mee aan de uitputtende Jungle Marathon in het Amazonewoud, maar wat Erik Scharpé begin februari te wachten staat, is zelfs voor hem ongezien. De nieuwe uitdaging heet de Yukon Arctic Ultra in Canada, is 500 kilometer lang en vindt plaats in temperaturen tot -60 °C. Opvallend: hij is de enige Europeaan die het dit jaar aandurft. "Op mijn leeftijd? Te oud? Alle, ik ben nog maar 46", grijnst Erik Scharpé. "Het is gewoon weer een nieuwe uitdaging en dat onbekende van de wedstrijd trekt me uiteraard ook wel aan. Maar misschien is het wel de wedstrijd met de grootste uitdaging tot hiertoe. Ik heb wel meteen voor de zwaarste discipline gekozen. Je kan immers kiezen uit de marathon, de 100 mijl of de 300 mijl. Ik heb uiteraard voor dat laatste gekozen (lacht). Veel ultralopers durven het gewoon niet. Misschien weet ik na de wedstrijd ook waarom (opnieuw een grijns)."





ton wiggenraad repro Een deelnemer van de Yukon Arctic Ultra stapt door een ijsvlakte, met 30 kilo materiaal achter zich aan.

Competitiedrang

De Yukon Arctic Ultra is ooit nog maar door vijf Belgen uitgeprobeerd van wie er maar ééntje de finish bereikte. Als het aan Erik Scharpé ligt, wordt hij de volgende. "De competitiedrang zit nu eenmaal in mij. Ik begin aan die wedstrijden ook om ze uit te lopen. Maar deze is inderdaad niet te onderschatten. Extreem koude temperaturen, vier lagen kledij, acht dagen lang minstens 64 kilometer afleggen. Nauwelijks tijd om te slapen en er is amper vier uren per dag echt licht te zien. Neem daarbij ook nog een slee met dertig kilo aan materiaal die je moet meesleuren. In die omstandigheden kan je nauwelijks echt lopen. Het zal eerder heel stevig wandelen worden. En dan moet je de weersomstandigheden nog afwachten. Er wordt immers wel een spoor getrokken door de organisatie, maar als er verse sneeuw valt, is dat allemaal snel verdwenen."





Erik beseft echt wel de gevaren van de wedstrijd. "In de jungle hadden we de wilde dieren. Hier hooguit wat wolven die op afstand blijven en de beren zitten in een winterslaap. Maar het is vooral: als je jezelf overschat en instort kan het héél snel gedaan zijn. Een half uur roerloos op de grond liggen, kan al fataal zijn. Maar de organisatie gaat ook heel de dag op en neer met sneeuwscooters. We zullen heus wel gevonden worden.





Pipi doen

Erik beklemtoont ook dat we zijn vrouw en kinderen moeten bedanken dat ze hem dit 'plezier' gunnen. Hij heeft ook de nodige training gedaan. "Al is dat moeilijk hoor. Op extreme koude kun je je moeilijk voorbereiden. Regelmatig tot 75 kilometer per dag gaan wandelen. Aan een stuk door. Zonder rustpauze. Dat heb ik regelmatig gedaan. En ik heb mijn baard laten groeien. Dat is belangrijk om je gezicht te beschermen in die extreme vrieskou. Wie dat niet heeft, wordt beplakt met thermische plakband. Nu is er nog één ding belangrijk: aan die andere deelnemers vragen hoe je best pipi doet. Dat is me nog niet helemaal duidelijk." En Erik, eindigt het hierbij? "Neen, over twee jaar start ik in Australië. Samen met twee andere Belgen. 500 kilometer door de hitte van The Track. Zie ik ook wel zitten hoor."