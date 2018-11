20 maanden cel voor drugsdealer die ontspoorde nadat broer werd doodgeschoten Jef Van Nooten

20 november 2018

12u52 0 Hoogstraten De broer van de voormalige kroegbaas van café Tugas in de Gelmelstraat in Hoogstraten is door de strafrechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden en een geldboete van 8.000 euro.

De Portugees Bruno R.D.S. (33) krijgt die straf voor zijn betrokkenheid bij drugshandel. Hij dreef het handeltje samen met de neef van zijn moeder, José P.V. (51) uit Hoogstraten, en twee andere kompanen. Bij de huiszoekingen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Bruno R.D.S. had een blanco strafblad en had volgens zijn advocaat zijn hele leven binnen de lijntjes gekleurd. Maar op 31 augustus 2013 werd zijn broer Julio voor café Tugas doodgeschoten door zijn landgenoot César S.F. “Het gewelddadige overlijden van zijn broer heeft een enorme impact op hem gehad. Het heeft hem helemaal doen ontsporen. Hij was niet alleen zijn broer, maar ook zijn werk kwijt. Hij had geen inkomen meer. Zeker na het lichte vonnis (5 jaar voor ‘slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’, red.) tegen de schutter nam hij een ‘je m’en fou-houding’ aan”, pleitte meester John Maes tijdens het proces.

De rechter geeft de Portugees nu een celstraf van 20 maanden (waarvan 6 maanden met uitstel) en een boete van 8.000 euro (waarvan 2.000 euro met uitstel). Tegen José P.V. werd dezelfde straf uitgesproken, maar dan volledig effectief. De kompanen Brent M. (32) uit Herenthout en Pieter W. (66) uit Hoogstraten zijn beiden veroordeeld tot 12 maanden cel en 8.000 euro, telkens deels voorwaardelijk.