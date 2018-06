"Zware tripel voor 'graaf' feestje" 500 JAAR GRAAFSCHAP GEVIERD MET EIGEN BIER EN KAARTSPEL TOON VERHEIJEN

30 juni 2018

02u43 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten viert dit jaar het 500-jarig bestaan van het Graafschap Hoogstraten met een eigen bier én een uniek kaartspel. Dit jaar zal ook Groenten & Bloemen in de sfeer van het graafschap kaderen. Er komt een speciale website waarop alle informatie is terug te vinden.

Op 25 november 1518 werden Antoon de Lalaing en zijn eega Elisabeth van Culemborg in Brussel erkend als graaf en gravin van Hoogstraten. Het was de uiteindelijke basis van de stad die Hoogstraten momenteel nog altijd is. "Het was onder hun graafschap dat ons stadje in de zestiende eeuw een gouden eeuw meemaakte", vertelt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V).





Sint-Katharinakerk

"Economisch en op vlak van letteren en kunst werden we toen echt op de kaart gezet. Het waren ook zij die uiteindelijk onze Sint-Katharinakerk laten bouwen hebben net als het historische stadhuis. Het kan dus bijna niet symbolischer zijn dat de kerktoren dit jaar in de steigers staat. Exact vijfhonderd jaar later wordt heel de toren in ere hersteld."





Het stadsbestuur sloeg de handen in elkaar met het VVV om van 2018 een beetje een feestjaar te maken. "Zo zal onder meer Groenten & Bloemen volledig in het teken staan van 500 jaar Graafschap", zegt Guy Rigouts van Toerisme Hoogstraten. "We plannen op 24 november een academische zitting omdat het dan exact 500 jaar geleden is. Dan zal er ook een afvaardiging zijn van de familie van Culemborg en ook van de familie de Lalaing. Ook de vorst van Salm Salm zal er dan zijn."





Speciaal voor de gelegenheid werd ook een bier van brouwerij De Scheldebrouwerij in Meer omgedoopt tot 'Ne Grave', een tripel van 8 procent. Paul Fockaert van Erfgoed Hoogstraten liet dan weer een uniek kaartspel maken van een aantal graven en gravinnen van Hoogstraten. Het bier zal worden aangeboden bij Toerisme Hoogstraten, enkele plaatselijke horecazaken en op speciale evenementen.





De horeca van Hoogstraten biedt vanaf zondag 1 juli en gedurende de maanden juli, augustus, september een exclusief Graafmenu aan. In dit gerecht worden de typische smaken van Hoogstraten gecombineerd met een knipoog naar de vroegere geschiedenis. "Het kaartspel hebben we echt wel gebaseerd op de glasramen die in de kerk hangen", zegt Paul Fockaert. "Alle graven en gravinnen hebben we gefotografeerd. De kaartspellen verkopen we aan 4,5 euro per stuk. Het lijkt ons een mooi geschenk om te geven en te krijgen (lacht)."





Willy Schalk is de man achter het bier. "De Scheldebrouwerij had voor ons een bier dat het best paste bij het thema. Een goede zware tripel van 8 graden. Daar kan je ook altijd een 'graaf' feestje mee houden."