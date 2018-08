"We komen graag op tijd" EERSTE KAMPEERDERS NU AL OP ANTILLIAANSE FEESTEN DIE PAS VRIJDAG STARTEN TOON VERHEIJEN

09 augustus 2018

02u52 0 Hoogstraten De dagtemperaturen in Vlaanderen zijn gedaald, maar de zwoele temperaturen in de Blauwbossen in Minderhout nemen weer toe. Vrijdag en zaterdag worden zo'n 40.000 liefhebbers van de Caraïbische muziek verwacht voor de Antilliaanse Feesten. De eerste bezoekers zijn gisteren al toegekomen en krijgen een plaats op de wachtparking.

Het begon allemaal als een klein feestje met een handvol groepen, maar de Antilliaanse Feesten op de Blauwbossen in Minderhout zijn ondertussen niet meer weg te denken in het Vlaamse festivallandschap. Lode Verschueren stampte het festival uit de grond, maar ondertussen is de hele familie Verschueren actief. Gisteren kwamen de eerste festivalgangers al toe. Geen enkelingen, maar een hele bende met tientallen auto's. Zoals vijf mannen uit onder meer Curaçao. Ze komen al zeventien jaar naar Minderhout. "We komen graag op tijd, want dit willen we voor geen geld van de wereld missen. Dit is ons festival. Het is mooi dat de organisatie voor ons deze wachtzone voorziet."





Freya Verschueren, een van de dochters van oprichter Lode Verschueren lacht. "Eigenlijk is het een beetje 'zot' dat we die wachtparking moeten voorzien, maar het kan niet anders", lacht Freya.





Diehardfans

"Kampeerders komen steeds vroeger. We hoorden zelfs al verhalen over mensen die maandag zouden willen toekomen om te beginnen aanschuiven. Prachtig natuurlijk, maar dan zijn we nog niet klaar (lacht). Maar om te vermijden dat ze hier op straat gaan parkeren en kamperen, voorzien we deze wachtparking. Dat zijn echt diehardfans blijkbaar. Donderdagmorgen mogen ze dan echt binnen en 's avonds hebben we voor hen ook al wat optredens. Het eigenlijke festival begint pas echt op vrijdag."





De voorbije jaren kregen de Antilliaanse Feesten wel eens meer dan eens te maken met lastminute afzeggingen. Reizen vanuit de Caraïben naar Hoogstraten is niet altijd vanzelfsprekend. "Dit jaar valt het mee'", lacht Freya. "Daddy Yankee komt zelfs al een dag vroeger met zijn privéjet. De meeste groepen vliegen we zelf over. Dan zijn we zeker. Burning Flames doet zelfs aan eilandhopping om hier te geraken want er is geen lijnvlucht tussen Antigua en Guadeloupe. Dus voor die vlucht hebben we een helikopter moeten regelen."





De temperaturen in Vlaanderen zijn gelukkig wat gezakt. Een echt hitteplan is er dus niet. "Op de camping zijn er bbq-eilanden om de veiligheid te garanderen. Er is ook gratis drinkwater zoals altijd en ijsbaden bij het Rode Kruis als je oververhit zou geraken. In de overdekte tenten geldt zoals altijd een rookverbod."