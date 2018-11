“Volledig ontspoord na gewelddadige dood van broer” Twee familieleden van doodgeschoten cafébaas Tugas verdacht van drugshandel Jef Van Nooten

06 november 2018

15u13 2 Hoogstraten De broer van de doodgeschoten kroegbaas van café Tugas in Hoogstraten zit in de cel op verdenking van grootschalige drugshandel. Hij riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden. “Nooit eerder had hij buiten de lijntjes gekleurd. Maar de gewelddadige dood van zijn broer heeft hem helemaal doen ontsporen”, zegt zijn advocaat John Maes.

Julio, de Portugese cafébaas van café Tugas in de Gelmelstraat in Hoogstraten, werd op 31 augustus 2013 aan zijn kroeg doodgeschoten door zijn landgenoot César S.F. Zijn broer Bruno R.D.S. (33) heeft de dood van zijn broer nooit een plaats kunnen geven. De lichte straf – de schutter werd vrijgesproken voor moord of doodslag en kreeg enkel 5 jaar cel voor ‘slagen en verwondingen’ – stootte hem nog meer tegen de borst. Ruim anderhalf jaar nadat hij als burgerlijke partij het proces rond de dodelijke schietpartij bijwoonde, zat Bruno dinsdagochtend zelf op de beklaagdenbank. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omvangrijke drugshandel. Ook de neef van zijn moeder (José P.V., 51 jaar) en de kompanen Brent M. (32) uit Herenthout en Pieter W. (66) uit Hoogstraten stonden mee terecht. De bende kon eind juni worden opgerold, nadat de politie Bruno met een heuptas binnen had zien gaan bij Pieter W. “De woning stond gekend als een dealerspand”, aldus aanklager Elke Van Dyck.

Zowel in de woning van W. als nadien in de woning van Bruno R.D.S. en José P.V. werden tijdens huiszoekingen grote hoeveelheden drugs aangetroffen.

Bruno R.D.S. had een blanco strafblad en werd door familielid José P.V. zoveel mogelijk uit de wind gezet. Hij mocht daardoor al na enkele dagen de gevangenis inruilen voor een enkelband. “Maar al snel was het aan zijn woning terug een komen en gaan van mensen. Eén van hen werd onderschept met drugs en verklaarde dat hij die zoals altijd gekocht had bij Bruno”, schetst Elke Van Dyck. Tijdens een nieuwe huiszoeking werd weer een berg drugs aangetroffen: cocaïne, xtc, cannabis en heroïne. Verborgen in een slotvast nachtkastje. 9.685 euro aan cash geld en een lijst met namen en bedragen maakten het dossier compleet: Bruno had zijn drugshandel gewoon voort gezet ondanks zijn enkelband. Sindsdien verblijft hij achter de tralies. Het openbaar ministerie vorderde dinsdag een gevangenisstraf van 18 maanden tegen de man. De neef van zijn moeder – die bij Bruno inwoonde en een vaderfiguur was voor hem – riskeert 20 maanden cel. Tegen de twee kompanen werd respectievelijk 1 jaar en 15 maanden gevorderd.

Bruno R.D.S. geeft de feiten toe. Hij vroeg aan de rechter nog een kans om terug iets van zijn leven te maken. “Bruno is altijd fruitplukker geweest in Hoogstraten. Omdat het slecht betaald was, gaf zijn broer hem werk in het café”, zegt raadsman John Maes. “Het gewelddadige overlijden van zijn broer heeft een enorme impact op hem gehad. Het heeft hem helemaal doen ontsporen. Hij was niet alleen zijn broer, maar ook zijn werk kwijt. Hij had geen inkomen meer. Zeker na het lichte vonnis tegen de schutter nam hij een ‘je m’en fou-houding’ aan.”

Bruno gebruikte vroeger al wel drugs, maar kwam nooit eerder in aanraking met justitie. Het voorval met zijn broer is volgens John Maes de enige verklaring waarom hij plots buiten de lijntjes is gaan kleuren. De advocaat vraagt een voorwaardelijke straf. “Bruno moet zich over zijn boosheid heen zetten. Hij wil zich herpakken en zich bewijzen. Voor zijn moeder. Anders is ze na Julio ook haar tweede zoon kwijt.”

Ook José V.P. vraagt een voorwaardelijke straf. “Hij neemt de schuld op zich om Bruno uit de wind te zetten. Maar er zijn weinig objectieve bewijzen tegen mijn cliënt”, aldus zijn advocate. De advocaat van Brent M. pleitte dat hij cannabis begon te gebruiken als pijnbestrijding. “Hij nam dan wel eens iets mee voor vrienden, maar was geen dealer.”

Pieter W. tenslotte had een wel heel opmerkelijk excuus voor de drugs die bij hem werden aangetroffen. “Ik heb die drugs gekocht om mezelf te bewijzen. Telkens ik een drang naar drugs heb, kan ik laten zien dat ik er toch af kan blijven.”

Vonnis op 20 november.