“Van stoppen is absoluut geen sprake” Chefkok Resto Signatuur nu ook verkozen tot North Sea Chef Toon Verheijen

15 november 2018

14u29 2 Hoogstraten Het gaat hard voor Sally Lauwers en Bart Gils van Resto Signatuur. Voor de derde keer op rij gestegen in Gault & Millau, opnieuw opgenomen in Bib Gourmand, deelname aan Jong Keukengeweld en sinds kort mag chefkok Bart Gils zich ook tot het exclusieve kringetje van North Sea Chefs rekenen. “En we willen ook eens en voor altijd de geruchtenmolen stoppen: neen we stoppen niet en blijven doorgaan.”

Bart en Sally openden in het najaar van 2015 hun restaurant Resto Signatuur in het voormalige rijkswachtgebouw op de Vrijheid. Sindsdien gaat het hard voor de zaak. In de gids van Gault & Millau steeg de zaak voor de derde keer op rij. Ze kwamen het eerste jaar binnen met 12 op 20. Vorig jaar werd het 13 op 20 en dit jaar deden ze er nog een half puntje bij en halen ze 13,5 op 20. Daarnaast kregen ze ook dit jaar weer een topvermelding in de Bib Gourmand van Michelin. Bart Gils mag zich ook rekenen tot het kringetje van jonge topchefs die geselecteerd zijn voor Jong Keukengeweld. “We worden er soms zelf stil van”, lachen Bart Gils en Sally Lauwers. “Al die dingen geeft ons toch wel het gevoel dat we goed bezig zijn. Eigenlijk was het nooit een doelstelling, want toen we hier drie kaar geleden begonnen was het vooral de bedoeling om lekker te koken voor onze klanten.”

Geruchten

Sinds enkele weken doen de geruchten dat Resto Signatuur zou sluiten. “Maar daar is absoluut niets van aan”, vertelt Bart Gils. “Van stoppen is absoluut geen sprake. We blijven verder doen en hebben héél recent overigens nog geïnvesteerd in onze keuken om de klanten nog meer te kunnen verwennen. We hebben inderdaad een droom van ooit een eigen pand te hebben waar we nog meer ons eigen ding kunnen doen, maar zolang we dat niet vinden blijven we hier met evenveel enthousiasme verder doen. Dus mensen die cadeaubons hebben of er willen cadeau doen: twijfel niet (lacht).”

Noordzee

Bart Gils heeft als kok altijd al een voorliefde gehad voor visgerechten. Onlangs kwam er een verrassend telefoontje vanuit de vereniging North Sea Chefs van topchef Filip Claeys. Bart Gils is uitgekozen om deel te nemen aan het selecte groepje van chefs die experimenteren met vis uit de eigen Noordzee en dan vooral de bijvangst. “Om de twee maanden krijgen we een box waarvan we zelf niet weten wat er in zit”, vertelt Bart. “Daarmee moeten we dan experimenteren en gerechten bedenken en doorgeven. Ik moet zeggen dat ik door het dolle heen was toen ik hoorde dat ik tot het onderzoeksteam behoor.”