't IJsklompke schept laatste lekkernij HILD (52) MOET STOPPEN: "SINDS OKTOBER GEEN DAG ZONDER PIJN" JEF VAN NOOTEN

31 maart 2018

03u01 0 Hoogstraten 't IJsklompke aan Elsakker in Meerle (Hoogstraten) sluit vandaag de deuren. Tien jaar lang maakte Hild Janssen (52) er ijs met melk van eigen koeien. Maar haar lichaam kan het niet meer aan. "Sinds oktober heb ik elke dag pijn", zegt Hild.

De boerderij met melkkoeien hadden ze al sinds 1985. Maar in mei 2008 opende Hild Janssen ook 't IJsklompke, een ijssalon met meer dan dertig verschillende smaken hoeve-ijs uit melk van eigen koeien. Het ijssalon was een begrip tot in Nederland, maar vandaag wordt het laatste ijsje er verkocht.





Na tien jaar sluit Hild Janssen de deuren van haar ijssalon. "Mijn gezondheid speelt me parten. Mijn rug, mijn schouders... alles doet pijn. Door de reuma gaat zelfs het scheppen moeilijk. Ik stop op aanraden van mijn huisarts. Maar het is met heel veel pijn in mijn hart, want ik heb dit tien jaar met hart en ziel gedaan", vertelt ze. "Ik heb het ijssalon destijds samen met mijn dochter Leen uit de grond gestampt. Maar intussen heeft zij ook enkele kinderen, waardoor ze niet meer voortdurend bij kan springen.





Vandaag, zaterdag, is de laatste openingsdag. Vaste klanten weten al langer dat Hild vandaag haar laatste ijsjes verkoopt.





"Ik kreeg al veel reacties van klanten. Ze vinden het allemaal heel jammer. Ze vragen zich af waar ze nu naar toe moeten. Maar als ik hen vertel dat ik van oktober tot nu nog geen dag pijnvrij ben geweest, dan begrijpen ze het wel. Ik zag het echt niet zitten om het seizoen te beginnen terwijl ik zo afzie", vertelt Hild.





Tien jaar hard werk

"Veel mensen denken dat het niet veel inhoudt, ijsjes verkopen. Maar we maken het ijs zelf met melk van onze eigen koeien. Bovendien heb ik 10 jaar lang bijna geen sluitingsdag gehad. Pas sinds een jaar zijn we één dag per week gesloten."





Maisdoolhof

Sinds acht jaar konden bezoekers niet alleen bij 't IJsklompke terecht voor een ijsje of een pannenkoek, maar ook voor een maïsdoolhof. Het doolhof werd voor het eerst gemaakt naar aanleiding van de 800ste verjaardag van Hoogstraten. Sindsdien was er ieder jaar een ander thema. Het doolhof lokte tot 3.500 euro bezoekers per jaar, maar ook daar komt nu een einde aan. "Er was een kandidaat om dat over te nemen, maar dat zien wij niet zitten. Het sluit aan op ons erf en we zouden er te weinig controle hebben als we het zelf niet uitbaten. Het is niet de bedoeling dat de mais helemaal platgelopen wordt, want die hebben we nog nodig voor onze beesten."





Hild Janssen plant voor haar laatste openingsdag geen speciale activiteiten. "Het wordt een gewone openingsdag. Ik heb er over nagedacht om iets speciaals te doen voor de klanten, maar dat zou ik emotioneel niet aankunnen. Ik laat de laatste dag liever gewoon alles zijn gewone gang gaan."