‘t Heidebloempje staat weer op de planken Toon Verheijen

28 januari 2019

17u06 0 Hoogstraten Het toneelgezelschap ’t Heidebloempje in Meer staat binnenkort weer op de planken. Het brengt deze lente de voorstelling ‘Da’s Geestig’ van Pam Valentine.

Jacques, een succesvol schrijver, en zijn vrouw Suzy komen door een tragisch ongeval om het leven en keren terug als geesten naar hun buitenverblijf. Dit huisje staat te huur maar zijn willen hun ‘geestig ‘ leventje niet verstoord zien en jagen de makelaar en potentiële huurders weg. Wanneer een jong koppeltje het huis huurt, krijgen ze de sympathie voor het koppel en proberen hen zoveel mogelijk te helpen.

De regie is in handen van Fred De Gruyter. De personages worden vertolkt door Raf Van Looveren, Domien Cools, Lizette Van Opstal, Michiel Vermeiren, Mieke Meyvis, Tilly Hessels en Herman Snoeys. De opvoeringen zijn gepland op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari, vrijdag 1 en zaterdag 2 maart in Zaal Voor Kunst en Volk te Meer.