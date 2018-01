't Heidebloempje speelt 'De Pismadam' 23 januari 2018

Toneelkring 't Heidebloempje Meer pakt dit voorjaar uit met 'De Pismadam', een nieuwe voorstelling. Hoofdrolspeelster Jeanne is de pismadam en ze maakt in haar job van alles mee. De acteurs voor dit stuk zijn Mieke Meyvis, Jille Cools, Domien Cools, Harm De Gruyter, Karin Theuns, Jan Jansen, Wim Delcroix, Lisette Van Opstal , Raf Van Looveren en Herman Snoeys. Jos Cools zorgt voor de regie.





De voorstellingen vinden plaats in de zaak Kunst en Volk in Meer op 9, 10, 16 en 17 februari. Kaarten kosten 7 euro.





