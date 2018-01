"Ik droom al lang van eigen zaak" MIRELLA OPENT CAFÉ D'HOAGHSTE TYD IN EX-KOFFIEHUIS TOON VERHEIJEN

02u42 0 Foto Ton Wiggenraad Mirella Van Aart voor haar nieuwe etablissement. Hoogstraten Mirella Palinckx-Van Aart staat vanaf vrijdag aan de Vrijheid achter de toog van haar eigen café d'Hoaghste Tyd. Ze opent de zaak in het pand waar vroeger wijn- en koffiebar 121 was gevestigd. Mirella was tot voor enkele maanden een van de gezichten van café Tooghuis.

Enkele maanden geleden sloot wijn- en koffiebar 121, in hetzelfde pand als pralinezaak Leonidas, de deuren op de Vrijheid. Toen het nieuws bekend geraakte dat de zaak over te nemen stond, aarzelde Mirella na een telefoontje van haar schoonzus Marleen De Vrij geen seconde. Ze ging aan tafel zitten met de eigenaar en al snel kwam het tot een akkoord. Na weken van breken, schilderen en andere karweien gaat vrijdagavond eindelijk de zaak open. "We willen er een echt café van maken en iedereen is welkom, maar we willen het absoluut deftig houden. Een koffie met een gebakje, een glas wijn met een hapje erbij. Vooraan in de zaak blijven twee salons staan. Daarnaast hebben we gewone tafeltjes."





Links en recht viel wel eens te horen dat het pand zich niet echt leent om er een café van te maken, maar Mirella weerlegt die argumenten. "Het is een pand met heel veel charme. We willen er eigenlijk een beetje een zaak met een thuisgevoel van maken", vertelt de enthousiaste uitbaatster. "Achteraan in de zaak plaatsen we een biljart en een darts. Er is zelfs voldoende ruimte om een tweede biljart te installeren. We kijken ook al uit naar het terras achteraan, heel rustig gelegen."





Hoogste tijd

Mirella werkte tot voor enkele maanden in café Tooghuis, maar de samenwerking is stopgezet. "Ik heb dan enkele dagen stilgezeten, maar dat was niets voor mij. Toen stuurde mijn schoonzus Marleen De Vrij op een nacht een bericht dat 121 vrijkwam. Daarna was het redelijk snel beklonken. We hebben wel even moeten nadenken over de naam. Tot ik op een nacht wakker werd en op de naam kwam: D'Hoaghste Tyd. Letterlijk misschien wel: het werd de hoogste tijd dat ik mijn eigen zaak begin, want ik droom er al zo lang van. En ik ben al 54. Ik heb er enorm veel zin in en ik ben niet bang om de uitdaging aan te gaan. Al zal het misschien wel zweten worden als de zaak, met zeventig zitplaatsen, vol zit."





De opening is gepland voor vrijdag. Er is een openingsreceptie tussen 18 en 21 uur en daarna is de zaak voor iedereen toegankelijk. Er is een optreden aangekondigd van Laura Fisher en van DJ Jordy.





Vanaf vrijdag is de zaak alle dagen open, behalve op woensdag. Op weekdagen gaat het café open om 9 uur en in het weekend om 10 uur.