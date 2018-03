"Eindelijk weer klaar om te feesten" CAFÉ KOKOMO CITY HEROPENT VRIJDAG TOON VERHEIJEN

08 maart 2018

02u58 0 Hoogstraten Minder dan een jaar na de verwoestende brand in café Kokomo City in Hoogstraten heropenen Bart Van de Mosselaar, Gregg Jorissen en Tom Verlinden hun feestkroeg aan de overkant van de straat. Vanaf morgen kan je weer feesten in het café op de Vrijheid.

Op 31 maart 2017 iets na 5 uur werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een zware uitslaande brand op de Vrijheid. Het pand van Kokomo City ging nagenoeg volledig in vlammen op. De jongensdroom van Gregg Jorissen, Tom Verlinden, Bart Van de Mosselaar (en bij aanvang ook nog Nick Jorissen en Perry Van de Mosselaar) leek letterlijk in rook te zijn opgegaan. Even stelden de jongens de hoop op een heropbouw, maar dat bleek al snel niet mogelijk. Uiteindelijk kwam in het najaar aan de overkant café Bizar vrij omdat het pand verkocht was en het huurcontract met de gebroeders Hakkens niet verlengd werd. Nu nog eens enkele maanden later is het trio Tom, Gregg en Bart klaar voor de doorstart.





Vliegtuig weg

"Het volledige pand is gestript. We hebben zelfs het vliegtuigje eruit gehaald dat zo typisch was voor Bizar", klinkt het bij de drie jonge ondernemers. "We wilden echt volledig met een propere lei beginnen. Toen we destijds met ons Kokomo-avontuur begonnen, was het eigenlijk eerder als pop-up. Een test. We deden veel zelf van de aankleding."





"We hebben het nu professioneler aangepakt waarbij we ook uitstekende hulp hebben gekregen van binnenhuisarchitecte Stephanie Rombouts. Zij heeft onze wilde ideeën mee op de rails gezet. En we zijn uitermate tevreden met het resultaat."





Kokomo City zal de eerste tijd open zijn van donderdag tot zondag. "Op zondagnamiddag willen we er echt een gezellige bar van maken", klinkt het bij Bart, Tom en Gregg. "Na een tijdje kunnen we misschien weer wat spelen met de openingsuren."





"We zijn in elk geval dat we er in minder dan een jaar weer opnieuw staan. En als we Facebook moeten geloven, dan hebben onze klanten ons echt gemist en zitten we dit weekend met een probleem (lachen). Het heeft echt geknaagd aan ons. We hebben uiteraard ons gewone leven verder gezet, maar Kokomo hebben we nooit losgelaten. Nu staan we er weer. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een heel lang verhaal."