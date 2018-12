“30 maanden celstraf? Ook Gamma en Hubo verkopen die producten” Jef Van Nooten

12 december 2018

Een koppel uit Minderhout (Hoogstraten) riskeert een celstraf van 30 maanden voor het stellen van voorbereidende handelingen voor het opzetten van cannabisplantages. De politie Noorderkempen kreeg in juni 2016 te horen dat er vreemde dingen gebeurden in een loods die ze sinds april 2015 huurden in Minderhout. “Tijdens een huiszoeking werden tal van goederen in beslag genomen om cannabisplantages in te richten: koolstoffilters, kweektenten, lampen, afzuiginstallaties,...”, verduidelijkt het openbaar ministerie. “Er lagen ook documenten hoe je pottenkijkers kan vermijden wanneer je een plantage hebt, net als tal van facturen voorbode aankoop van plantage-gerelateerde goederen.”

De aanklager vorderde 30 maanden cel tegen Bulent A. en Elysia V.B. Hun advocaat vraagt de vrijspraak. “Ze verkochten goederen die ook in Hubo of Gamma te koop zijn. Hun firma ging bovendien failliet. Na het faillissement heeft de curator alle in beslag genomen goederen openbaar verkocht. Waarom mag hij dat wel verkopen en mijn cliënten niet?”, vroeg meester Tim Smet zich af. Vonnis op 16 januari.