Zonnepanelenpark met 2.780 panelen in gebruik genomen 25 mei 2018

02u35 0

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) heeft gisteren het nieuwe zonnepanelenproject van Group Deceuninck in Gits ingehuldigd. Nadat Deceuninck eerder al een opmerkelijke zonnebloemconstructie aan de ingang liet plaatsen, is het bedrijf nu een fikse stap verdergegaan. Op de daken van twee magazijnen liggen maar liefst 2.780 zonnepanelen, goed voor een oppervlakte van 5.490 vierkante meter of zo'n 21 tennisvelden.





Het zonnepanelenpark zal jaarlijks zo'n 728 megawattuur produceren, zowat het gemiddelde jaarverbruik van 210 gezinnen. En ze hebben nog plaats over op het dak. "Deze investering ligt helemaal in lijn met onze waarden", zegt CEO Francis Van Eeckhout. "We hebben ons voorgenomen om in alle vestigingen van Deceuninck wereldwijd de ecologische voetafdruk te beperken." Minister Bart Tommelein was vol lof over het initiatief. "Op particulier vlak doen we het goed wat zonne-energie betreft, maar het grote verschil moet nu gemaakt worden met het bedrijfsleven", speechte Tommelein. "En als elk bedrijf jullie voorbeeld zou volgen, halen we in Vlaanderen op onze kousen de doelstellingen qua groene energie." De opgewekte stroom gaat Deceuninck aanwenden voor eigen gebruik. Opmerkelijk is dat ook de werknemers de kans kregen om mee te investeren in het project via een participatiemodel. (SVR)