Zeven nieuwelingen op CD&V-lijst 19 juni 2018

Burgemeester en lijsttrekker Rita Demaré heeft gisteren de volledige CD&V-kieslijst voorgesteld. Op plaats twee staat lokaal CD&V-voorzitter Frederik Demeyere, respectievelijk gevolgd door gemeenteraadsleden Ilse Coghe en Arne De Brabandere. Nieuwkomer Stien Gevaert kreeg de vijfde plaats. Lijstduwers van dienst zijn schepen Rik Vanwildemeersch en OCMW-raadslid Rebecca Vanoverberge. Schepen Tom Noyez staat op de 19de plaats. In totaal zijn er 7 nieuwkomers, terwijl 9 van de 21 kandidaten in Gits wonen. "Zes jaar geleden zijn we met een project gestart en dat willen we met deze ploeg graag verder afwerken", zegt Rita Demaré. "We hopen op minstens acht zetels." In 2012 haalde CD&V 33 procent, goed voor 7 zetels. (SVR)