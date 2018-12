Zes maanden rijverbod en examens voor bejaarde automobiliste na dodelijk ongeval LSI

Hooglede Een 78-jarige automobiliste uit Maldegem is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van zes maanden, een boete van 2.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Op 18 mei 2017 sloeg Lea G. langs de Stationsstraat in Gits (Hooglede) rechtsaf maar merkte bromfietser Andy Hoornaert (34) uit Kortemark niet op, onder meer door een slecht afgestelde spiegel. Na meer dan een maand coma stierf het slachtoffer uiteindelijk aan de opgelopen verwondingen.

Om haar rijbewijs terug te krijgen, zal Lea G. moeten slagen voor een theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven. Geen evidentie op haar leeftijd. De politierechter verweet de vrouw onvoorzichtig rijgedrag en stelde haar kennis van de verkeerswet in vraag. Aanvankelijk had G. de schuld naar de bromfietser toe geschoven maar uiteindelijk erkende ze schuld. Ze kwam zelf nooit naar de politierechtbank afgezakt en liet haar advocaat telkens het woord voeren. Dat viel bij de nabestaanden, Andy’s tante Els (49) en grootvader André (86) in slechte aarde.”Ze bood nooit haar excuses aan. Onbegrijpelijk! Laat de dood van Andy haar dan volledig onverschillig?”, vroegen ze zich af na de pleidooien.

Club Bruggefan

Op de fatale dag reed fervent Club Bruggefan Andy Hoornaert op de terugweg van zijn job op de houtbewerkingsafdeling van maatwerkbedrijf Mariasteen in Gits (Hooglede) met zijn booster op het fietspad toen hij werd aangereden door het voertuig van Lea G. De vrouw wilde rechtsaf slaan maar merkte de bromfietser niet op. Andy kwam onder de wagen terecht en bleef minutenlang afgesnoerd van zuurstof. Hij lag nog meer dan een maand in coma maar op 21 juni stierf hij toch. De advocaat van Lea G. benadrukte dat ze het wel degelijk moeilijk heeft met de gebeurtenissen.