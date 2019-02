WTC De IJzerzonen start seizoen met nieuwe outfits Sam Vanacker

24 februari 2019

De Hoogleedse wielertoeristen van WTC De IJzerzonen zetten hun 49ste jaargang in met een volledig nieuwe outfit. Thuishaven van de club is al bijna een halve eeuw de kantine van de hengelclub in de Oude Rozebekestraat. “De vorige tenues waren na vier jaar aan vervanging toe”, zegt voorzitter Marc De Schamp. “We zijn een relatief kleine, maar erg gezellige club. Op heden tellen we 36 leden, waaronder zelfs vier dames. Onze twee populairste evenementen zijn enerzijds de mountainbiketocht met eindejaar en anderzijds onze jaarlijkse rit naar Kemmel op 27 april.”