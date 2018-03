Wit-Russische trucker sterft achter stuur 07 maart 2018

Aan de rotonde van de R32 en de Bruggesteenweg in Hooglede is gisterochtend rond 4 uur een 68-jarige trucker uit Wit-Rusland om het leven gekomen.





Piotr D. was in een kolonne van vijf gloednieuwe trekkers net bij leverancier Hoet Trucking & Renting vertrokken voor een rit van ruim 2.500 kilometer richting Moscou toen hij plots onwel werd. De man slaagde er nog in zijn trekker tot stilstand te brengen. Toen hij echter aan de rotonde niet meer vertrok, gingen zijn collega-truckers uit de kolonne een kijkje nemen in de bestuurderscabine. Daar troffen ze Piotr D. bewusteloos aan. Reanimatiepogingen van een toegesneld mugteam konden geen hulp meer bieden. Wellicht stierf de man aan een hartfalen. De Bruggesteenweg van Hooglede naar Roeselare bleef een tijdje afgesloten. "Een spijtig voorval", klinkt het bij Vadim van Hoet Trucking & Renting. "Gelukkig kon de man in de allerlaatste seconden van zijn leven nog de truck tot stilstand brengen." De vier andere truckers vervolgden in de loop van de voormiddag hun trip richting Moskou. De vijfde trekker zal vandaag achterna reizen. (LSI)