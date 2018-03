Wisselmeerderheid keurt vernieuwing atletiekpiste Savio goed 29 maart 2018

Op aangeven van gemeenteraadsvoorzitter Rik Debeaussaert (sp.a) zal de tartanpiste aan Dominiek Savio vernieuwd worden. Debeaussaert liet op eigen houtje een voorlopige studie uitvoeren waaruit blijkt dat de vernieuwing van de piste zo'n 150.000 euro zal kosten. Hij stelde voor dat het gemeentebestuur de nodige stappen zou ondernemen. Oppositiepartij Groep 21 steunde dat voorstel en koppelde er meteen een strikte timing aan. Raadslid Jan Lokere (Groep 21) stelde voor dat er tegen 24 september zicht moest zijn op de uitvoering van de werken. Sportschepen Frederik Sap (Allen 8830) bleek bereid om de nodige info in te winnen maar wou zich niet laten vastpinnen op data. Dat was echter buiten de wil van de gemeenteraadsvoorzitter gerekend. Hij vond de deadline van de oppositie best een goed idee en met een wisselmeerderheid van 11 tegen 10 werd het voorstel goedgekeurd. (SVR)