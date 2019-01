Winnaars eindejaarsactie Hooglede-Gits Wint krijgen prijzen Sam Vanacker

28 januari 2019

In sporthal Ogierlande in Gits werden de prijzen uitgereikt van de eindejaarsactie ‘Hooglede-Gits Wint’ van Unizo. Vijfentwintig mensen wonnen een ontbijtmand en een waardebon van vijftig euro, tien deelnemers kregen een waardebon van honderd euro en vier gelukkigen gingen huiswaarts met een van de vier hoofdprijzen: een bon van vijfhonderd euro. Een onschuldige hand trok de namen van Ann-Sophie Buyse, Erna Verhougstraete, Saskia Logghe en Tamara Duffeleer. Het is ondertussen al het derde jaar op rij dat de Unizo-afdelingen van Hooglede en van Gits samenwerken voor de eindejaarsactie.