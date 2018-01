Winnaars eindejaarsactie Hooglede-Gits Wint krijgen prijzen 30 januari 2018

02u27 0

In sporthal Ogierlande in Gits werden onlangs de prijzen uitgereikt van de eindejaarsactie van Unizo Hooglede-Gits, nadat de trekking van de loten eerder gebeurd was in café de Dubbele Arend in Hooglede. Het is al het tweede jaar op rij dat de Unizo-afdelingen van Hooglede en Gits samenwerken voor de actie.





(SVR)