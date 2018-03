Willemsfonds roept fotografen op om amateursporters voor de lens te brengen 07 maart 2018

02u35 0

Het Willemsfonds van Hooglede-Gits organiseert voor de tweede keer een fotografiewedstrijd. "De eerste editie over landbouw was een schot in de roos", zegt coördinator Veerle Pollet. "Dit keer vragen we amateurfotografen om tussen nu en 31 mei alle aspecten van amateursport voor de lens te brengen. De foto hoeft niet in die periode genomen worden, de foto's moeten wel in die periode ingestuurd worden. Per deelnemer mogen er maximum zes foto's ingestuurd worden. Dat kan gaan over actiefoto's, karakterfoto's of stillevens van bijvoorbeeld sportinfrastructuur." Er valt 250 euro aan geldprijzen te winnen. Foto's mogen naar veerle.pollet@telenet.be.





(SVR)