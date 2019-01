Will Tura tribute band op nieuwjaarsreceptie Sam Vanacker

02 januari 2019

15u06 0 Hooglede Op zaterdag 5 januari is er de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners van Hooglede-Gits in De Gulden Zonne. Leuk extraatje dit jaar is dat er een gratis optreden voorzien is van El Bandido.

Dat laatste is een buitenkansje, want de eerste en voorlopig enige Will Tura tribute band van het land is erg populair en de agenda voor 2019 loopt bijzonder snel vol.

De band werd pas begin 2018 opgericht en gaf in december een eerste fel gesmaakte optreden in OC De Beuk in Kortemark. In de rangen vinden we talent van eigen regio met Jasper Snoeck (Roeselare), Andy Putman (Roeselare), Dries Uyttenhove (Handzame), Hélène Deklerck (Ardooie), Jeffrey Dael (Kortemark) en Jurgen Demeyer (Staden).

De nieuwjaarsreceptie in de Gulden Zonne in Hooglede start om 19 uur.