Wielerliefhebbers starten 'Grote Prijs Gits Koerst'

05 september 2018

Vier wielerliefhebbers hebben een nieuwe kermiskoers uit de grond gestampt. De allereerste 'Grote Prijs Gits Koerst' vindt plaats op kermiszaterdag en start aan café Den Engel. Er zijn drie ritten per leeftijdscategorie, waaronder ook eentje voor zestigplussers.





Initiatiefnemers Kristof Cloet, Marc Debackere, Jan Claeren en Filip Rogge sloegen de handen in elkaar met nevenbond OVWF (de Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie) en op zaterdag 8 september worden drie reeksen verreden per leeftijdscategorie. "De zestigplussers starten om 12.30 uur. De categorieën met 45- tot 60-jarigen en renners jonger dan 45 jaar starten respectievelijk om 14 uur en 15.30 uur", zegt Kristof Cloet. De start en aankomst liggen niet toevallig aan café Den Engel. "Aangezien de koers op vrijdag weggevallen is, leek het ons het perfecte moment om een stukje nostalgie terug te brengen en de meet net als bij de koersen van weleer aan Den Engel te leggen", zegt Kristof.





"Het wordt bij mijn weten de eerste keer dat er op zaterdag gekoerst wordt in Gits, maar we zijn zeker dat er een publiek voor is. We stapten met het idee naar Frank Lagrou van Den Engel en hij zag het onmiddellijk zitten. We hopen toch op minstens honderd deelnemers." Of het feit dat er zondag en dinsdag ook al gekoerst wordt in Gits geen probleem is? "Dat zijn koersen voor elites en beloften zonder contract, terwijl wij mikken op een ander publiek. Iedereen is welkom. Wie geen vergunning heeft bij de OVWF kan ter plaatse voor 11 euro een dagvergunning aanvragen." (SVR)