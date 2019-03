Werken voor de deur? Deze bakker lost het creatief op en koopt tweedehands marktkraam: “Het was dit of een groot deel van onze broodwinning kwijtraken” Sam Vanacker

05 maart 2019

12u18 0 Hooglede Bakker Stefaan De Meyere en Marijke Coghe van ’t Krokantje in de Hogestraat in Hooglede hebben een creatieve oplossing gevonden om toch bereikbaar te zijn voor hun klanten nu er wegenwerken bezig zijn in de Hogestraat. Het koppel kocht een tweedehands marktkraam en tot het einde van de werken staat hun ‘bakkerij’ op de markt van Hooglede.

De werken in de Hogestraat zijn deze week begonnen. Twee jaar geleden al werd aangekondigd dat de riolering zou vernieuwd worden en ook de bovenlaag zou heraangelegd worden. Verkeer is voorlopig dus niet meer mogelijk. De werken zullen tot de zomervakantie duren en dat is een stevige streep door de rekening van bakkerij ’t Krokantje, dat midden in de werfzone ligt.

Kraam met gedroogd fruit in vorig leven

Maar Stefaan en Marijke zijn niet bij de pakken blijven zitten. “Toen we twee jaar geleden het nieuws te horen kregen, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Want anders zouden we een groot deel van onze broodwinning kwijtraken. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar ik heb na lang zoeken een tweedehands marktwagen op de kop kunnen tikken. In een vorig leven was het een kraam voor gedroogd fruit”, vertelt Stefaan. “De werken hebben uiteindelijk een jaar vertraging opgelopen, maar we wilden het kraam nu ook niet zomaar in de garage laten staan. Daarom trekt onze zoon Lowie er al een jaar elke zaterdag mee naar de markt in Rekkem.”

Stefaan heeft ondertussen een vergunning van een half jaar aangevraagd om op de markt van Hooglede te mogen staan en sinds dinsdag staat het broodkraam er. De pop-upbakkerij is elke dag open vanaf 6 uur, behalve op maandag en zaterdag. Op zaterdag - als het kraam in Rekkem staat - kunnen mensen nog altijd in de winkel terecht en op zondag zijn beide locaties open.

Zelfde aanbod

De klanten vonden dinsdagochtend alvast vlot de weg naar de markt. “Ik vind het een fantastisch idee”, reageert vaste klant Helga Verfaillie. ’t Krokantje heeft het beste brood. Ik vreesde even dat ik een andere bakkerij ging moeten zoeken, maar dat is gelukkig niet het geval. Bovendien is het aanbod net hetzelfde als in de winkel.”

Enige minpuntje is dat klanten die puntjes sparen hun klantenkaart niet kunnen laten scannen in het kraam. “We hebben geen internet, dus dat zit er niet in”, legt Marijke uit. “Maar niet getreurd, want de mensen krijgen een bonnetje en als ze dan later langskomen in de winkel zetten we alles sowieso netjes op de kaart.”