Werken fietspad Gitsbergstraat van start 08 juni 2018

02u31 0

Op maandag 18 juni starten de werken voor de aanleg van het gescheiden fietspad in de Gitsbergstraat. Het gaat om een gezamenlijk project van de gemeente en provincie. Naar aanleiding van de ingrijpende werken is de Gitsbergstraat vanaf dan afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Dat geldt vanaf de Brugge- tot aan de Lindestraat. In het weekend is de straat in de mate van het mogelijke open voor doorgaand verkeer. Tijdens de werken zijn de lokale handelszaken bereikbaar via een omleiding. Begin september moet de straat afgewerkt zijn. (VDI)