Weer normaal les in basisschool waar plafondtegel loskwam

24 januari 2019

08u18 0

De kinderen van de basisschool in Gits die gisteren geëvacueerd werden nadat de sneeuw op het platte dak mogelijk voor problemen zorgde in het gebouw zelf, volgen vanaf vandaag weer gewoon les in hun vertrouwde klaslokaal. “Uit onderzoek is gebleken dat alles perfect veilig is”, zegt directeur Celine Bossaert (38). “Vastgeroeste hechtingen waren er de oorzaak van dat een deel van het plafond was losgekomen. We hebben intussen beslist om het vals plafond te verwijderen, zodat zoiets niet meer kan voorvallen.” Volgens coördinerend directeur Lode Verstraete werden woensdagvoormiddag zo’n 300 leerlingen van de kleuter- en lagere afdeling geëvacueerd naar de sporthal Ogierlande. Daar werden ze ’s middags opgehaald door hun ouders.