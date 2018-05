Waterlek speelt hulpdiensten parten 09 mei 2018

De hulpdiensten hadden gisterennamiddag de handen vol met een vrij groot waterlek langs de Bruggesteenweg in Gits. Rond vier uur spoot op het kruispunt met de Bollestraat plots het water metershoog de lucht in. Een interventieploeg van De Watergroep slaagde er snel in om het lek te dichten maar ook op andere plaatsen ontstonden vervolgens nieuwe lekken. Een team dat gespecialiseerd is in lekdetectie repte zich bijgevolg ook naar Gits. Een en ander zorgde ervoor dat de Bruggesteenweg plaatselijk een tijdlang moest afgesloten worden voor het verkeer. Dat zorgde voor files tijdens de avondspits en een oververzadiging van alternatieve wegen. (VHS)