Wagen botst tegen gevel woning LSI

20 december 2018

12u56

Bron: LSI 0

Op de hoek van de Bruggestraat en de Gitsbergstraat in Hooglede is rond 10u45 donderdagvoormiddag een wagen tegen de hoek van een leegstaande woning gebotst. Een jongeman kwam uit de richting van Hooglede en wou rechtsaf de Gitsbergstraat inrijden. Hij schatte zijn indraaimanoeuvre verkeerd in en botste frontaal tegen de gevel van een woning op de hoek. Hij bleef ongedeerd. De brandweerpost van Hooglede van de brandweerzone Midwest snelde ter plaatse om de beschadigde woning preventief te stutten. De Volvo XC 60 liep vooraan zware schade op en moest getakeld worden.