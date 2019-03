Vzw Sora zamelt container met medisch en educatief materiaal voor Senegal in VDI

09 maart 2019

20u45

Hooglede Vrijwilligersorganisatie Sora heeft een container met medisch en educatief materiaal gevuld die richting het broussedorp Daga-Youndoum Bambara in Senegal vertrekt. In 2010 bouwde ze er een medische post uit, die ze sindsdien geregeld financieel en logistiek ondersteunt.

”Door die hulp zijn niet alleen de 1.500 mensen van Daga-Youndum Bambara geholpen, maar ook mensen uit zestig omliggende dorpen”, vertelt Gudrun Beernaert. “Vroeger moesten ze 8 tot 35 Kilometer stappen om medische hulp te krijgen en nu is dat drastisch verminderd. We hebben dit weekend een container gevold met onder andere rolstoelen, ziekenhuisbedden en –matrassen, maar ook medische spullen zoals bloeddrukmeters. Het is al de vijftiende keer dat we zo’n container samenstellen, telkens met steun van vrijwilligers. Dit keer konden we spullen verkrijgen van mijn werkgever AZ Delta en van het rusthuis in Oostrozebeke.”

Acties

De vzw houdt momenteel een paaseitjesverkoop. Voor zes euro kan je een zakje met chocolade bij hen verkrijgen. Op 28 maart volgt het evenement Film on Wheels in Hooglede en op 11 mei is er opnieuw Soirée Sénégalaise in de Gulden Zonne. Op het programma staan een Afrikaanse maaltijd (19 uur), een leerlingenoptreden (20 uur) en een concert van Sidy Cissokho en Jalila Waraba (21.30 uur). Tickets kosten 12 euro in voorverkoop. Info en reservaties via gbeernaert@skynet.be of 0485/89.99.49.

Meer info over de projecten via www.sorasenegal.be en de gelijknamige Facebookpagina.