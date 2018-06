Vrouw ramt twee bomen en belandt in haag 19 juni 2018

02u39 0 Hooglede Hannelore L. (32) uit Gits is gistermorgen in haar eigen gemeente met haar auto van de weg af geraakt.

Dat gebeurde rond kwart voor negen langs de Brugsesteenweg, ter hoogte van de Middenstraat. De vrouw reed in de richting van Torhout toen ze om een nog onbekende reden uitweek naar rechts. Haar Mercedes raakte twee bomen. De nochtans stevige exemplaren braken af. Het voertuig kwam uiteindelijk in een haag tot stilstand. De bestuurster werd voor verzorging naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht maar verkeerde allerminst in levensgevaar.





Door het ongeval was er een tijdlang alleen maar beurtelings verkeer mogelijk op de drukke Brugsesteenweg. Omdat de ochtendspits op z'n einde liep, veroorzaakte dat uiteindelijk niet al te veel hinder. Over de omstandigheden van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Feit is wel, dat in de omgeving in het verleden al wel meer bomen aan flarden werden gereden. De aanleg van betonnen middengeleiders op bepaalde plaatsen langs de Brugsesteenweg, en aansluitend de Roeselarebaan in Lichtervelde, zorgden wel voor een verhoging van het aantal ongevallen. Botsingen zijn er meestal het gevolg van onoplettendheid van chauffeurs. (VHS)