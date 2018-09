Vrouw (23) kritiek na sprong uit auto 04 september 2018

Een 23-jarige vrouw uit Gits vecht in het ziekenhuis voor haar leven na een bizar ongeval in Torhout afgelopen weekend. K.K. was met drie anderen, waaronder twee familieleden, naar een fuif geweest zaterdagnacht. Op de terugweg reden ze allen in dezelfde auto maar kwam het onderweg tot problemen. Er ontstond wellicht plots een discussie. In ieder geval besliste K.K. om plots uit de rijdende auto te stappen. Dat gebeurde in de Noordlaan in Torhout er hoogte van het Infrax-gebouw. De jonge vrouw kwam bij haar sprong hard neer op het asfalt en raakte daarbij zwaargewond. Een mugarts van het nabij gelegen ziekenhuis werd opgeroepen en diende de vrouw de eerste zorgen toe. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht waar ze een spoedoperatie onderging. Ze vecht er nog steeds voor haar leven. "K. ligt nog in het ziekenhuis en werd gisteren nog geopereerd", zegt haar familie. Ze heeft een schedelbreuk opgelopen en heeft nog verschillende andere fracturen. Over wat er precies gebeurde laten we over aan het parket." Het parket bevestigt dat er samen met de lokale politie Kouter een sporenonderzoek loopt.(JHM/AHK/SVR)