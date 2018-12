Vrachtwagen rijdt 80 in zone 50

VHS

01 december 2018

14u52 0

14 snelheidsduivels die donderdagavond geflitst werden lang de Bruggestraat in Hooglede mogen zich straks aan een rijverbod verwachten. De controle vond plaats in de bebouwde kom waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt. Bijna 500 voertuigen passeerden de flitswagen. 40 daarvan, dik 8 procent, reden te snel. Eén iemand werd betrapt tegen een snelheid van 96 kilometer per uur. Een trucker vond het dan weer nodig om met zijn gevaarte 80 per uur te rijden. Volgens de politie zullen 14 van de betrapte bestuurders zich voor de politierechter moeten verantwoorden.