Vossenberg viert dertig jaar met dertig evenementen en eigen gin Sam Vanacker

09 januari 2019

17u44 0 Hooglede Domein Vossenberg blaast in 2019 dertig verjaardagskaarsjes uit en die mijlpaal laten uitbaters Curd Couckuyt en Katrien Isembaert niet onopgemerkt voorbij gaan. Het koppel organiseert dit jaar dertig evenementen, terwijl ze met FOX30 ook nog eens een eigen gin lanceren.

“In 2019 vieren we onze dertigste verjaardag symbolisch met dertig culinaire evenementen”, legt Curd uit. “Wij hebben een culinaire gids met jaarkalender opgesteld, die onze gasten een overzicht biedt van de muzikale brunches en eenmalige themafeesten die ons feestjaar zullen kleuren. Zo organiseren we een Zeebrugse Zaterdag, een Back To The 80's Party, een jachtfestijn en ook een exclusief kreeftenfestival. Ook voor Valentijn, Moederdag, Vaderdag en andere feestdagen worden brunches muzikaal omlijst en voorzien van special acts .”

Om het feestjaar nog wat extra in de verf te zetten pakken de twee uit met een eigen gin met de toepasselijke naam ‘FOX30'. “De gin werd speciaal ontwikkeld voor het feestjaar en zal in beperkte aantallen op het domein verkocht worden”, gaat Katrien verder. “Dankzij de kruidige toetsen van tijm, rozemarijn en basilicum kent FOX30 geen seizoen en is het drankje dus het hele jaar door een perfect aperitief.”

In de voorbije drie decennia is er heel wat veranderd aan de Vossenberg. De huidige uitbaters Curd en Katrien namen officieel de fakkel pas over van Luc en Annie Vandendries begin 2016, maar eigenlijk draaien ze al veel langer mee. Curd (47) ging er 22 jaar geleden voor het eerst aan de slag in de keuken. “Toen combineerde ik mijn werk in De Vossenberg nog met een job bij het OCMW van Kortrijk. Toen ik hier deeltijds in de keuken stond, leerde ik Katrien kennen, die hier kwam werken als stagiaire. De vonk sloeg meteen over.” De twee stapten in 2000 in het huwelijksbootje. Het feest werd - hoe kan het ook anders - in De Vossenberg gevierd.

In 2011 werd het complex vernieuwd. Zaakvoerders Luc en Annie Vandendries - die het complex op hun beurt in 2004 overnamen van de familie Desimpel - investeerden vier miljoen euro in onder andere een nieuwe zaal, die zelfs deels over de oever van de vijver hangt. “Toen was eigenlijk al beslist dat Katrien en ik de zaak op termijn zouden overnemen en in dat jaar stapten we ook in het management van De Vossenberg. Katrien als verantwoordelijke voor de boekingen, het personeel en de administratie en ik als culinair brein in de keuken.”

Het wordt een bijzonder druk jaar voor Curd en Katrien, want naast het in goede banen leiden van dertig evenementen pakken ze ook nog eens het interieur aan. De Reynaertzaal, de grootste zaal van het domein, krijgt straks een volledig nieuwe bar. “De bar zal de feestzaal een meer eigentijdse, strakke uitstraling bezorgen. Al zorgen we er dankzij houtschakeringen ook voor dat de warmte helemaal behouden blijft.”

Een volledig overzicht van de evenementen is te vinden op www.vossenberg.be.