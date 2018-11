Voetje voor Voetje stapt voor goede doel 16 november 2018

Op zondag 2 december organiseert wandelclub Voetje voor Voetje de jaarlijkse Kerstmarkttocht. De wandeling verkent de omgeving van Dominiek Savio en de nabijgelegende Huwynsbossen. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur aan de zaal van sportclub Gidos in de Koolskampstraat. In de zaal is er kans tot kijken en kopen van keramiek, schilderwerk en andere handgemaakte producten uit de dagbesteding van de voorziening. De opbrengst gaat naar de volwassenwerking van Dominiek Savio. (SVR)