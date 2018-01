Vlaams Kruis start nieuwe EHBO-cursus 02u56 0

Op 6/2 start Het Vlaamse Kruis afdeling Tielt met een nieuwe cursus EHBO. Het gaat om een reeks van zes lessen, telkens op dinsdagavond tussen 19 en 22 uur. Op het programma staat slachtofferbenadering, reanimatie, wondverzorging en verbanden aanleggen. De lessen vinden plaats in de Bosakkerstraat. Inschrijven kost 35 euro en kan via angeline.neirinck@ hvk.be of op 0495 18 16 48. (SVR)